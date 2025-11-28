Окрім базових светрів у класичних чи яскравих кольорах, дівчата почали приміряти трикотажні вироби з милою й ностальгійною деталлю – вишивкою з тваринками, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Як виглядають трендові светри?

Настрій цим светрам задали культові светри від Ralph Lauren з ведмедиками, які завжди стають символом зимового сезону. Втім, цього року тренд пішов ще далі, тож светрики прикрашають різні собачки та інші тваринки.

У передчутті свят з такими светрами кожному вдасться повернутися в дитинство з такими теплими й наївними візерунками на одязі. Трохи рідше модниці обирають светри з котиками, але й ті виглядають доволі красиво. Багато милих светрів уже заполонили інстаграм-простір.

Светр з ведмедиком – ключовий акцент образу. Потрібно лише підібрати базові джинси, штани чи лосини. Решта елементів речей можуть бути в колір принта чи у нейтральній палітрі.

Дівчата створюють навіть з таким дитячим вбранням доволі красиві образи, які легко повторити. Для тих, хто хоче бути на крок попереду, радимо вже придивитися до цих светрів, оскільки вони однозначно стануть мікротрендом сезону.

А ще у моді окрім милих светрів, будуть лонгсліви чи яскраві вироби у смужку, пише Vogue. Светри у кольорову смужку стали головним трендом зими, замінивши чорно-білу класику. Стилісти рекомендують поєднувати светри у смужку з нейтральними штанами для створення стильного образу.

Які ще модні новинки варто знати?