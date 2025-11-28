Кроме базовых свитеров в классических или ярких цветах, девушки начали примерять трикотажные изделия с милой и ностальгической деталью – вышивкой с животными, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Как выглядят трендовые свитера?

Настроение этим свитерам задали культовые свитера от Ralph Lauren с мишками, которые всегда становятся символом зимнего сезона. Впрочем, этого года тренд пошел еще дальше, поэтому свитера украшают различные собачки и другие животные.

В предвкушении праздников с такими свитерами каждому удастся вернуться в детство с такими теплыми и наивными узорами на одежде. Чуть реже модницы выбирают свитера с котиками, но и те выглядят довольно красиво. Много милых свитеров уже заполонили инстаграм-пространство.

Свитер с мишкой – ключевой акцент образа. Нужно только подобрать базовые джинсы, брюки или лосины. Остальные элементы вещей могут быть в цвет принта или в нейтральной палитре.

Девушки создают даже с таким детским нарядом довольно красивые образы, которые легко повторить. Для тех, кто хочет быть на шаг впереди, советуем уже присмотреться к этим свитерам, поскольку они однозначно станут микротрендом сезона.

А еще в моде кроме милых свитеров, будут лонгсливы или яркие изделия в полоску, пишет Vogue. Свитера в цветную полоску стали главным трендом зимы, заменив черно-белую классику. Стилисты рекомендуют сочетать свитера в полоску с нейтральными брюками для создания стильного образа.

Какие еще модные новинки стоит знать?