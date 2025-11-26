Лидирующий шоколадный оттенок сумок, в зимнюю пору сменит цвет бургунди, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. В моде будут сумки глубоких и насыщенных оттенков разных размеров – от маленьких до больших. Этот контрастный цвет способен добавить образу изысканности.

Какую сумку выбрать на зиму?

Некоторые считают, что сочетание бордовой сумки с зимним нарядом – сложная задача, но оттенок бургунди уже давно стал классикой. Сумка способна идеально подчеркнуть пальто, шубу или дубленку. А еще ее преимуществом является то, что она мгновенно способна освежить гардероб.



Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest

Даже самый простой образ с сумкой бордо будет выглядеть изысканно. Носить аксессуар стоит с повседневными или вечерними выходами. Выбирайте для себя классические кожаные формы или эффектную фактуру – мех, велюр или замшу.



Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest

Каждая из этих сумок имеет свой шарм, поэтому добавляйте ее в свой гардероб, чтобы освежить свои образы и пополнить коллекцию красивым аксессуаром.



Изысканные сумки в цвете бургунди / Фото Pinterest

А вот модное издание Vogue Spaine уже определило, как будет выглядеть главная сумка 2026 года. По словам специалистов, ключевым трендом для сумок станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов. Бренд Ferragamo уже предложил оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий, которые можно носить даже осенью.

Какие цвета сумок в моде?