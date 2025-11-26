В 2026 году главным трендом станет личный стиль, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Представленные вещи позволят нам выглядеть гармонично и современно. Модные вещи будут привлекать внимание к деталям, которые сделают вещь уникальной.

Читайте также В чем встречать 2026 год Огненной Лошади: Андре Тан показал лучшие наряды

Большинство нарядов будет универсальным, поэтому адаптируются под различные ситуации: офис, прогулку или вечерний выход. Гардероб станет гибким, поэтому вещи будут удачно сочетаться друг с другом.

Какие вещи будут в моде в 2026 году?

По словам Андре Тана, актуальный гороховый принт отойдет на второй план, а в моду войдут цветочные узоры и романтические фактуры. Хитом сезона станут мягкие ткани, объемные блузы и рюши.



Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Приобретет популярность тренд на прозрачные туфли. Выглядят они на ногах достаточно интересно и точно завершат летние образы с красивым нарядом.



Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Кроме того, в моде будут сумки-мешки, которые станут главным акцентом в образе. Кроме базовых цветов можно выбирать яркие оттенки.



Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Уже в начале 2026 года стоит обратить внимание на трендовые пуховики, пишет Elle. Зимой в моде будут укороченные, удлиненные и блестящие пуховики. Популярными будут оставаться коричневые оттенки и пуховики с поясом для подчеркивания талии. Именно блестящие пуховики – хит сезона. Черные, синие или бордовые пуховые куртки из лакированной кожи являются мастхэвом на зимнюю пору.

Какие еще интересные новинки стоит знать?