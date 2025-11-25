Красивые сапоги способны сделать даже самый простой образ – стильным и продуманным, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Модные конспекты".

Какие сапоги выбрать на зиму?

Жокейские сапоги

Модель, вдохновленная верховой ездой, остается вне времени. Такая обувь идеально сочетается с жакетами, узкими брюками, джинсами или лосинами. Носить такие сапоги можно под пуховики, дубленки, шубы или пальто.

Сапоги-чулки

После многолетнего перерыва, в моду возвращаются сапоги-чулки, которые можно носить с шортами, короткими юбками или платьями.

Сапоги-слатчи

Эти сапоги придадут изысканности и эффектности любому образу. Обычный базовый комплект с такими образами приобретет стильный и завершенный вид.

Ковбойки

Сапоги продолжают оставаться популярными. Можно выбирать обувь с декорированной вестерн-эстетикой, которая всегда добавляет аутфитам характера и вписывается в различные стили.

Благодаря этой обуви удастся создать множество интересных образов зимой. Все они комфортные, удобные и стильно выглядят.

Как выглядят модные сапоги: смотрите видео

Дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал об антитрендовой обуви. По его словам, из моды уже вышли чопперы, сапоги с массивной подошвой и анималистическим принтом. В этом сезоне популярны немало красивых сапог, поэтому стоит обходить эти нежелательные пары. А еще эти сапоги выглядят довольно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.

Какие еще новинки стоит знать?