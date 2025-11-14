С приближением зимы надо научиться сочетать обувь с денимовым низом, потому что не все сапоги идеально стилизуются с джинсами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
С чем носить джинсы в зимнюю пору?
С замшевыми кроссовками
Замшевые кроссовки этой осенью стали очень популярными. Особенно модной считается обувь коричневого цвета. Комбинация джинсов и кроссовок шоколадного оттенка - беспроигрышный вариант.
С остроносыми ботильонами
Ботильоны прекрасно сочетаются с джинсами. Они способны спасти образ в переменчивую погоду и завершить образ с пальто. В нынешней эстетике преобладают модели с острым мысом.
С ковбойскими сапогами
Уже несколько лет подряд ковбойские сапоги не выходят из моды. Стильная форма и невысокие каблуки покорили сердца многих модниц. А еще преимуществом сапог является то, что они легко сочетаются с джинсами.
С принтованными сапожками
Модные девушки выбирают для себя в этом сезоне обувь в анималистический принт. Красивые сапоги точно добавят выгодной изюминки вашему аутфиту.
С уггами
Легендарное комбо всегда останется в моде – сочетание джинсов с уггами. Стильные джинсы и комфортная обувь станут лучшими союзниками в холодные дни.
Глянец In Style рассказал о нескольких пар сапог, которые считаются этой осенью самыми популярными. В моде сапоги до колена на плоской подошве, облегающие сапоги, плиссированные сапоги, сапоги с ремнем и коричневые сапоги.
Сапоги до колена, особенно жокейские, остаются модными, а коричневый цвет становится альтернативой черному. Вся эта обувь перейдет с нами в зимний сезон, поэтому мы сможем сочетать ее с дубленками и шубами.
Какие джинсы купить в этом году?
Рекомендуется обратить внимание три модели джинсов на осень: прямого кроя, расклешенные и широкие. Они стильные, модные и легко со всем сочетаются.
Джинсы прямого кроя подходят для создания любых стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с различной верхней одеждой.