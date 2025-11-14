З наближенням зими треба навчитися поєднувати взуття з денімовим низом, бо не всі чоботи ідеально стилізуються з джинсами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
З чим носити джинси у зимову пору?
Із замшевими кросівками
Замшеві кросівки цієї осені стали дуже популярними. Особливо модним вважається взуття коричневого кольору. Комбінація джинсів та кросівок шоколадного відтінку - безпрограшний варіант.
З гостроносими ботильйонами
Ботильйони чудово поєднуються з джинсами. Вони здатні врятувати образ у мінливу погоду й довершити образ з пальтом. В цьогорічній естетиці переважають моделі з гострим мисом.
З ковбойськими чоботами
Вже кілька років поспіль ковбойські чоботи не виходять з моди. Стильна форма та невисокі підбори підкорили серця багатьох модниць. А ще перевагою чобіт є те, що вони легко поєднуються з джинсами.
З принтованими чобітками
Модні дівчата обирають для себе цього сезону взуття в анімалістичний принт. Красиві чоботи точно додадуть вигідної родзинки вашому аутфіту.
З уггами
Легендарне комбо завжди залишиться в моді – поєднання джинсів з уггами. Стильні джинси та комфортне взуття стануть найкращими союзниками в холодні дні.
Глянець In Style розповів про кілька пар чобіт, які вважаються цієї осені найпопулярнішими. У моді чоботи до коліна на плоскій підошві, обтислі чоботи, плісировані чоботи, чоботи з ременем та коричневі чоботи.
Чоботи до коліна, особливо жокейські, залишаються модними, а коричневий колір стає альтернативою чорному. Усе це взуття перейде з нами до зимового сезону, тож ми зможемо поєднувати його з дублянками та шубами.
Які джинси купити цього року?
Рекомендовано звернути увагу три моделі джинсів на осінь: прямого крою, розкльошені та широкі. Вони стильні, модні та легко зі всім поєднуються.
Джинси прямого крою підходять для створення будь-яких стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з різним верхнім одягом.