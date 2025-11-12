Джинси ми носимо увесь рік, тому навіть в осінню пору варто віднайти цікаві фасони, які вдало поєднаються до будь-якого взуття та верхнього одягу, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Штани з деніму завжди займали центральне місце, тож цей сезон – не виключення. Експерти зі стилю розповіли про найцікавіші позиції, на які обов’язково потрібно звернути увагу.
Які джинси в моді цього року?
Мішкуваті джинси
Без широких джинсів нам вже не обійтися. Вони досить комфортні та універсальні, тож добре підходять на холодну пору року. Їх можна поєднувати з обтислими лонгслівами, гольфами чи светрами.
Модні джинси на осінь / Фото Pinterest
Коричневі джинси
Відтінки коричневого дібралися й до джинсів. Щоб урізноманітнити свої образи, пропонуємо придивитися до красивих джинів шоколадного кольору, який гарно поєднається з вбранням з класичного осіннього гардероба.
Модні джинси на осінь / Фото Pinterest
Джинси-бочки
Фасон цих джинсів розширюється на коліні та легко звужується до щиколотки. Такі джинси варто поєднувати з обтислим верхом задля створення мінімалістичних образів.
Модні джинси на осінь / Фото Pinterest
Джинси кльош
Стиль бохо цього року на піку популярності, тож без джинсів кльош нам не обійтися. Обирайте на зиму темний денім та стилізуйте джинси з пальтом та чоботами на підборах.
Модні джинси на осінь / Фото Pinterest
Вінтажні джинси
На початку літа в моду увійшли вінтажні джинси, які виглядають так, наче їм кілька років. Серед помітних моделей – брудні джинси. Вони підійдуть не всім, але мають доволі цікавий вигляд.
Модні джинси на осінь / Фото Pinterest
Стилісти рекомендують носити джинси восени з в'язаними светрами, замшевими чоботами або червоним кольором для свіжого вигляду, пише Who What Wear. Трендовими залишаються джинси з широкими штанинами, декоративними елементами, класичні прямі джинси та джинси-кльош. Ці джинси ідеально поєднуються з різноманітним верхом, пальтами, дублянками та чоботами – на підборах чи без.
Які модні новинки треба знати?
Для зими стилісти рекомендують пуховик з високим коміром, трикотажний светр з принтом в ромби, темні джинси, та замшеві аксесуари.
Плісировані чоботи повернулися в моду цієї осені, ставши ключовим елементом сучасного гардеробу.