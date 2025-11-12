Джинси ми носимо увесь рік, тому навіть в осінню пору варто віднайти цікаві фасони, які вдало поєднаються до будь-якого взуття та верхнього одягу, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Штани з деніму завжди займали центральне місце, тож цей сезон – не виключення. Експерти зі стилю розповіли про найцікавіші позиції, на які обов’язково потрібно звернути увагу.

Які джинси в моді цього року?

Мішкуваті джинси

Без широких джинсів нам вже не обійтися. Вони досить комфортні та універсальні, тож добре підходять на холодну пору року. Їх можна поєднувати з обтислими лонгслівами, гольфами чи светрами.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Коричневі джинси

Відтінки коричневого дібралися й до джинсів. Щоб урізноманітнити свої образи, пропонуємо придивитися до красивих джинів шоколадного кольору, який гарно поєднається з вбранням з класичного осіннього гардероба.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Джинси-бочки

Фасон цих джинсів розширюється на коліні та легко звужується до щиколотки. Такі джинси варто поєднувати з обтислим верхом задля створення мінімалістичних образів.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Джинси кльош

Стиль бохо цього року на піку популярності, тож без джинсів кльош нам не обійтися. Обирайте на зиму темний денім та стилізуйте джинси з пальтом та чоботами на підборах.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Вінтажні джинси

На початку літа в моду увійшли вінтажні джинси, які виглядають так, наче їм кілька років. Серед помітних моделей – брудні джинси. Вони підійдуть не всім, але мають доволі цікавий вигляд.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Стилісти рекомендують носити джинси восени з в'язаними светрами, замшевими чоботами або червоним кольором для свіжого вигляду, пише Who What Wear. Трендовими залишаються джинси з широкими штанинами, декоративними елементами, класичні прямі джинси та джинси-кльош. Ці джинси ідеально поєднуються з різноманітним верхом, пальтами, дублянками та чоботами – на підборах чи без.

Які модні новинки треба знати?