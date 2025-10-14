Стилісти розповіли про кілька стильних речей на зиму, які в поєднанні допоможуть створити продуманий та сучасний образ, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Які речі купити на зимовий період?
Пуховик з високим коміром
На зиму обов’язково потрібно придбати пуховик з високим коміром, який зігріватиме від вітру й холоду. Обирайте мінімалістичний крій, який буде виглядати охайно. Поєднувати пуховик можна легко з джинсами, широкими штанами, уггами чи чоботами.
Актуальні речі на зиму 2025 / Фото Pinterest
Трикотажний светр з принтом у ромби
Цього сезону в моду увійшов светр в ромбоподібний принт. Стилісти радять поєднати річ зі шкіряними штанами, щоб створити сучасний та молодіжний вигляд.
Актуальні речі на зиму 2025 / Фото Pinterest
Темні джинси
Джинси – позачасовий елемент гардероба, який є в кожної дівчини. Та окрім базового блакитного та синього кольору, радимо звернути увагу на темний денім, майже чорний. Джинси прямого крою чи з ширшими штанами будуть елегантно виглядати з сорочкою на підборах.
Актуальні речі на зиму 2025 / Фото Pinterest
Замшеві аксесуари
Замша стала хітом осіннього сезону й продовжуватиме лідирувати взимку. Обирайте для себе вишукані сумки, пояси чи чоботи, які вдало поєднаються з будь-яким вбранням. Замшеві сумка або чоботи одразу перетворять базовий образ на елегантний.
Актуальні речі на зиму 2025 / Фото Pinterest
Замість темних чорних джинсів, можна зробити ставку на коричневий колір, пише In Journal. Вони підійдуть всім, хто хоче оновити свої образи, тим паче що цієї осені коричневий колір джинсів є номером один. Під низ можна приміряти коричневі светри чи сорочки, щоб створити монохромний образ. Загалом можливостей для стилізації є численна кількість, тож коричневий варіант стане гарною альтернативою класичним синім джинсам.
Що одягнути на Новий рік 2026?
2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, що символізує силу духу та швидкі зміни, а вогняна стихія року обіцяє яскраві емоції та великі можливості.
Для святкування Нового року 2026 рекомендуються обирати червоний, помаранчевий, золотий, мідний, зелений та жовтий кольори, тоді як сині та блакитні відтінки слід уникати.