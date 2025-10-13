Щоб Новий 2026 рік був щасливим, потрібно підібрати правильні кольори, фактури й стиль святкового образу, пише 24 Канал.

Як одягнутися на Новий рік?

Астрологи кажуть, що 2026 рік буде активним та наповненим різними подіями й можливостями для тих людей, які не бояться діяти. Кінь дуже любить свободу й рух, тому образ повинен бути таким, аби випромінювати вашу впевненість.

Серед основних кольорів – червоний, бордовий, вишневий, золотий та бронзовий. Саме у цих відтінках радимо підбирати для себе плаття в новорічну ніч. Додатковими відтінками може стати чорний, пісочний, кремовий чи карамельний.

Задобрити тотемну тварину можна ще й вибором тканини. Краще обирати шовк, сатин, льон, оксамит, замшу чи шкіру. Головне, щоб речі не були дешевими й синтетичними.

Фасон сукні повинен підкреслити фігуру, мати певну родзинку. Це може бути трендове драпірування, струмлива тканина, розрізи, бахрома чи хвильки, які нагадуватимуть рух.

Довершити образ можна металевими прикрасами з червоним камінням. Тварина року любить впевнені кроки, тому взуття повинне бути стійким, а от парфуми – теплими. Найкраще підійдуть нотки кориці, сандалу чи ванілі.

Щоб не відлякати покровителя року, краще обмежити себе від холодних, водних відтінків. Синій, сірий, фіолетовий – не варто одягати в новорічну ніч. А ще тварина не терпить обмежень, тому точно треба відкинути ідею з тісним та незручним одягом.

Привернути прихильність Червоного Вогняного Коня можна завдяки сміху й щирості. Святкування поряд з близькими – найкраща атмосфера, яка сподобається тварині.

Довершити новорічний образ можна завдяки красивій сумці, пише Who What Wear. Цього року в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.

Які чоботи в моді цього року?