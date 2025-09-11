Від об'ємних до приталених, від глянцевих до матових, від класичних до ультрасучасних – чоботи відіграватимуть ключову роль в стильних луках. Наймодніші моделі чобіт 2025/2026 показує 24 Канал з посиланням на Vogue.

Які чоботи в тренді у 2025-му?

Ботфорти

В останніх колекціях відомих модних будинків, серед яких Altuzarra, Acne Studios, Burberry, Ralph Lauren та Stella McCartney, ботфорти посідають чільне місце. Виготовлені з м'якої шкіри, ці моделі взуття мають розслаблені халяви, що елегантно облягають ногу. Довжина багатьох чобіт сягає вище коліна, а деякі – навіть середини стегна.



Ботфорти зараз в тренді / Фото Stella McCartney

Таке відродження чобіт до стегна знаменує собою відродження сміливих стилів 1980-х років, переосмислених для сучасного модного ландшафту.

Чоботи з м'якою халявою

Модні тенденції знову змінюються, і slouchy-boots повертають собі увагу. Їх анонсували вже Alaïa, Louis Vuitton, Diesel та Sacai. Ці черевики характеризуються виразним "зім'ятим" виглядом, й випромінюють одночасно елегантність і невимушеність.



У сезоні осінь-зима 2025/2026 модні чоботи з м'якою халявою / Фото Sacai

Чоботи для верхової їзди

Чоботи для верхової їзди – вічна класика, зокрема, і в сезоні осінь-зима 2025/2026. Цього року вони представлені в елегантному та мінімалістичному дизайні, з якісної шкіри, загостреним носком та полірованим чорним покриттям без зайвих швів.

Провідні модні будинки, такі як Fendi, Ralph Lauren, Dior, Gabriela Hearst та Hermès, вже представили свої стильні інтерпретації.



Чоботи для верхової їзди мають бути у гардеробі кожної / Фото Ralph Lauren

Чоботи зі зміїним принтом

Цієї осені зміїний принт продовжує впевнено заявляти про себе у світі моди. Gabriela Hearst демонструє цю тенденцію, поєднуючи зміїний принт з трикотажем та спідницями. Тим часом Khaite поєднує візерунок з елегантними сірими пальтами. Dior підтримує тренд, використовуючи зміїний принт у повністю чорних ансамблях, доповнюючи їх v-подібним вирізом і обтислими черевиками.



Зміїний принт – у тренді / Фото Khaite

Колір сезону – бордовий

Бордо цього року не менш актуальний, ніж класичний чорний. Його активно використовують Alaïa, Balmain, Hermès, Burberry, Isabel Marant. Взуття у цьому відтінку має дорогий, глибокий й водночас сміливий вигляд. Hermès комбінує бордо зі шкірою та трикотажем, Burberry робить варіації у клітинку, Isabel Marant додає вінтажні ботильйони.



Цього сезону в моді бордовий / Фото Alaïa

Осінь-зима 2025/2026 дозволяє грати на контрастах і робити саме взуття центральною точкою стилю.

