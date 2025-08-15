Коли температура починає знижуватися, час переходити на взуття, яке забезпечує більше тепла, зберігаючи при цьому комфорт. У вересні цього року домінуватимуть саме такі стильні варіанти, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яке взуття буде у тренді восени?

У вересні цього року балетки готуються до значного повернення на модну сцену, черпаючи натхнення у своєму корінні зі світу танцю. Це відродження значною мірою пов'язане з культовим французьким брендом Repetto, відомим своїм елегантним взуттям. Модель Zizi, яку у 1970-х роках носив співак і актор Серж Генсбур, очолила це повернення.

Названі на честь відомої танцівниці Зізі Жанмер, яка була невісткою засновниці Repetto, Роуз Репетто, ці туфлі поєднують класичний дизайн дербі з м'якістю шкіри. Саме ці балетки стануть головним взуттєвим трендом початку осені 2025 року.



Балетки Zizi – тренд осені 2025 / Фото Celine

Новий дизайн відрізняється зручною посадкою, подібною до традиційних балеток, але має міцнішу підошву, що забезпечує кращу підтримку. Крім того, взуття має невеликий каблук, що додає нотку вишуканості.

Балетки можна поєднувати з різноманітними жіночними вбраннями, зокрема сукнями та спідницями, а також доповнювати ансамблі в стилі "преппі", тренчі та плащі. Фірмове поєднання цих туфель з джинсовим total look слугує стильним натхненням для осені.



Ця модель прийде на заміну традиційним балеткам / Фото Celine

