Біла майка бездоганно поєднується як з легким літнім одягом, так і з теплішим верхнім, який вже з'являється у серпні. Як носити білу майку у 2025 році та робити її головним акцентом образу, показує 24 Канал з посиланням на Vogue.
Як носити білу майку у 2025 році?
Біла майка виходить за межі простого предмета одягу і стає важливим символом сезону літо-осінь 2025. Ця річ – універсальний вибір, що бездоганно доповнює найрізноманітніші стилі. Її привабливість полягає в трьох ключових атрибутах: простоті, комфорті та стилі, які в сукупності позиціюють як must-have.
Ось декілька вдалих варіантів поєднання білої майки з різними низами та верхами:
- Біла майка – джинси з низькою посадкою – шкіряна куртка
Ідеально біла майка поєднується з джинсами та шкірянкою / Фото Vogue
- Біла майка – спортивні штани – об'ємний бомбер
Біла майка може доповнити не лише класичні, а й спортивні речі / Фото Vogue
- Біла майка – асиметрична спідниця – підбори
Майка – річ, яка підійде до всього / Фото sofiamcoelho
- Біла майка – штани в смужку – замшеві туфлі
Ідеї, з чим носити білу майку у 2025-му / Фото Vogue
- Біла майка – карго-штани – замшева куртка
У гардеробі кожного має бути біла майка / Фото Vogue
- Біла майка – спідниця з паєтками – балетки
З білою майкою можна експериментувати / Фото lara_bsmnn
- Біла майка – класичний піджак – бежеві джинси
Біла майка вдало доповнить класичні образи / Фото Vogue
