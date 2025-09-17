Цієї осені є чимало красивих трендів, втім модниці з Англії віддають перевагу позачасовим формулам одягу, які виглядають навіть у повсякденні елегантно, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Як одягаються британки восени?

Традиційні речі, які добре вписуються в будь-який гардероб та підходять для різних випадків – це найкраще, що може бути, бо таке вбрання здатне «працювати» багато років поспіль. Класичне вбрання створює основу образів, які завжди є актуальними.

У добірці зібрано кілька красивих образів, які залюбки приміряють на собі британські дівчата.

Замшева куртка та шовкова спідниця

Для особливого виходу можна навіть восени одягнути шовкову спідницю й доповнити її замшевою курткою. Красиво образ буде виглядати з чоботами.



Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear

Бомбер та джинси

Створіть образ на прикладі модниці, що складається з вкороченої куртки, джинсів та вишуканих чобіт на підборах.



Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear

Джемпер, штани та лофери

Часом найпростіше вбрання має найкращий вигляд. Коричневий та маслянистий вдало поєднуються між собою, тому одягайте темний светр й світлі штани, довершуючи все базовими лоферами.



Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear

Тренч та чорні джинси

Особливе місце в осінньому гардеробі посідає тренч. Модниця з Великої Британії замінила класичний верблюжий колір на сірий, доповнила чорними джинсами, білою футболкою та лоферами.



Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear

Джемпер та світлі джинси з кросівками

Така куртка була дуже популярною останні кілька сезонів, тож Еймі Сонг приміряла такий верхній одяг, доповнивши світлими джинсами та замшевими кросівками.



Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear

Який верхній одяг купити восени?