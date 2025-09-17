Этой осенью есть немало красивых трендов, впрочем модницы из Англии предпочитают вневременные формулы одежды, которые выглядят даже в повседневной элегантно, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Как одеваются британки осенью?
Традиционные вещи, которые хорошо вписываются в любой гардероб и подходят для разных случаев – это лучшее, что может быть, потому что такой наряд способен "работать" много лет подряд. Классические наряды создают основу образов, которые всегда актуальны.
В подборке собрано несколько красивых образов, которые охотно примеряют на себя британские девушки.
Замшевая куртка и шелковая юбка
Для особого выхода можно даже осенью надеть шелковую юбку и дополнить ее замшевой курткой. Красиво образ будет смотреться с сапогами.
Стильные образы на осень / Фото Who What Wear
Бомбер и джинсы
Создайте образ на примере модницы, состоящий из укороченной куртки, джинсов и изысканных сапог на каблуках.
Стильные образы на осень / Фото Who What Wear
Джемпер, брюки и лоферы
Иногда самый простой наряд имеет лучший вид. Коричневый и маслянистый удачно сочетаются между собой, поэтому надевайте темный свитер и светлые брюки, довершая все базовыми лоферами.
Стильные образы на осень / Фото Who What Wear
Тренч и черные джинсы
Особое место в осеннем гардеробе занимает тренч. Модница из Великобритании заменила классический верблюжий цвет на серый, дополнила черными джинсами, белой футболкой и лоферами.
Стильные образы на осень / Фото Who What Wear
Джемпер и светлые джинсы с кроссовками
Такая куртка была очень популярной последние несколько сезонов, поэтому Эйми Сонг примерила такую верхнюю одежду, дополнив светлыми джинсами и замшевыми кроссовками.
Стильные образы на осень / Фото Who What Wear
Какую верхнюю одежду купить осенью?
- Андре Тан советует на осень кожаную куртку, тренч шоколадного оттенка, пальто оверсайз, дубленку и пуховик с поясом.
- Каждый из этих элементов верхней одежды подойдет для разных погодных условий в осенний период.