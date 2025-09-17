Этой осенью есть немало красивых трендов, впрочем модницы из Англии предпочитают вневременные формулы одежды, которые выглядят даже в повседневной элегантно, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Как одеваются британки осенью?

Традиционные вещи, которые хорошо вписываются в любой гардероб и подходят для разных случаев – это лучшее, что может быть, потому что такой наряд способен "работать" много лет подряд. Классические наряды создают основу образов, которые всегда актуальны.

В подборке собрано несколько красивых образов, которые охотно примеряют на себя британские девушки.

Замшевая куртка и шелковая юбка

Для особого выхода можно даже осенью надеть шелковую юбку и дополнить ее замшевой курткой. Красиво образ будет смотреться с сапогами.



Стильные образы на осень / Фото Who What Wear

Бомбер и джинсы

Создайте образ на примере модницы, состоящий из укороченной куртки, джинсов и изысканных сапог на каблуках.



Стильные образы на осень / Фото Who What Wear

Джемпер, брюки и лоферы

Иногда самый простой наряд имеет лучший вид. Коричневый и маслянистый удачно сочетаются между собой, поэтому надевайте темный свитер и светлые брюки, довершая все базовыми лоферами.



Стильные образы на осень / Фото Who What Wear

Тренч и черные джинсы

Особое место в осеннем гардеробе занимает тренч. Модница из Великобритании заменила классический верблюжий цвет на серый, дополнила черными джинсами, белой футболкой и лоферами.



Стильные образы на осень / Фото Who What Wear

Джемпер и светлые джинсы с кроссовками

Такая куртка была очень популярной последние несколько сезонов, поэтому Эйми Сонг примерила такую верхнюю одежду, дополнив светлыми джинсами и замшевыми кроссовками.



Стильные образы на осень / Фото Who What Wear

