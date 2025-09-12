Андре Тан составил подборку верхней одежды, которая является удобной, стильной и комфортной, а значит подойдет многим девушкам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Какие вещи будут в моде осенью?

Кожаная куртка

Такая куртка уже стала настоящей классикой. Выбирайте модель оверсайз, которая удачно сочетается со свитерами и худи. Байкерские варианты имеют довольно стильный и эффектный вид.

Тренч

Без этой классической верхней одежды на холодное время года – нам не обойтись. Впрочем, вместо привычных бежевых или черных цветов, Андре Тан советует обратить внимание на шоколадный, серый оттенок или хаки.

Пальто оверсайз

Еще несколько недель и жакеты и рубашки мы заменим на пальто. Эта верхняя одежда станет отличным вариантом на осенний сезон, поэтому для максимального удобства дизайнер советует выбирать фасоны в размере оверсайз.

Дубленка

В этом сезоне дубленки снова будут на пике популярности. Красивый вид будут иметь длинные и короткие варианты верхней одежды. Дубленка имеет дорогой и эффектный вид, поэтому удачно будет смотреться с сапогами на каблуках или уггами.

Пуховик с поясом

Создать элегантный и стильный образ можно благодаря пуховику с поясом. Тканевый пояс поможет подчеркнуть талию, а выбор такого пуховика позволит создать немало интересных образов.

Как выглядит трендовая верхняя одежда: смотрите видео

Как сочетать цвета в одежде?