Уже несколько сезонов популярности не теряют длинные пальто, которые идеально дополняют любой наряд и обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Кроме черного пальто, советуем обратить внимание на еще несколько интересных вариантов.
Какие пальто в моде осенью?
Коричневое пальто
Шоколадные оттенки в осеннюю пору становятся самыми популярными и заменяют классическое черное или серое пальто. Коричневое пальто хорошо сочетается с теплой гаммой цветов или холодными оттенками – розовым или голубым. Хорошее пальто в шоколадном оттенке можно найти во многих украинских магазинах.
В стиле ретро
Эстетика 1960-х годов снова в моде. Обращайте внимание на пальто с трапециевидным силуэтом в пастельных оттенках.
Тейлоринг
Звездами сезонного гардероба станут идеальные пальто, которые пошиты из идеальной ткани, имеют хорошую форму и линии. На таких моделях специализируется украинский бренд BAZHANE.
Клетка
Клетчатые пальто всегда были и останутся классикой осенней моды. Носить их можно с однотонными вещами, джинсами и замшей. Вдохновиться лучшими пальто можно в коллекциях бренда THE ROW.
В октябре еще можно продолжать носить кожаную куртку, пишет Cosmopilitan. Кожаная куртка является универсальным элементом гардероба, который можно сочетать с джинсами, свитшотом и брюками, а также свитером и шарфом. Она подходит для разных стилизаций, включая сочетание с разнообразными фасонами и цветами джинсов и брюк, а также яркими аксессуарами.
Какую верхнюю одежду купить на осень?
Осенью всегда остаются модными классические пальто, впрочем их можно заменить на яркие варианты, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежда с искусственным мехом или кардиганы макси.
Пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси также входят в модные тренды осени.