Уже несколько сезонов популярности не теряют длинные пальто, которые идеально дополняют любой наряд и обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Кроме черного пальто, советуем обратить внимание на еще несколько интересных вариантов.

Какие пальто в моде осенью?

Коричневое пальто

Шоколадные оттенки в осеннюю пору становятся самыми популярными и заменяют классическое черное или серое пальто. Коричневое пальто хорошо сочетается с теплой гаммой цветов или холодными оттенками – розовым или голубым. Хорошее пальто в шоколадном оттенке можно найти во многих украинских магазинах.

В стиле ретро

Эстетика 1960-х годов снова в моде. Обращайте внимание на пальто с трапециевидным силуэтом в пастельных оттенках.

Тейлоринг

Звездами сезонного гардероба станут идеальные пальто, которые пошиты из идеальной ткани, имеют хорошую форму и линии. На таких моделях специализируется украинский бренд BAZHANE.

Клетка

Клетчатые пальто всегда были и останутся классикой осенней моды. Носить их можно с однотонными вещами, джинсами и замшей. Вдохновиться лучшими пальто можно в коллекциях бренда THE ROW.

В октябре еще можно продолжать носить кожаную куртку, пишет Cosmopilitan. Кожаная куртка является универсальным элементом гардероба, который можно сочетать с джинсами, свитшотом и брюками, а также свитером и шарфом. Она подходит для разных стилизаций, включая сочетание с разнообразными фасонами и цветами джинсов и брюк, а также яркими аксессуарами.

Какую верхнюю одежду купить на осень?