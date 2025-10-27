Вже кілька сезонів популярності не втрачають довгі пальта, які ідеально доповнюють будь-яке вбрання та взуття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Окрім чорного пальта, радимо звернути увагу на ще кілька цікавих варіантів.

Читайте також 5 пальт осені, які зроблять образ дорогим: це наймодніший одяг сезону

Які пальта в моді восени?

Коричневе пальто

Шоколадні відтінки в осінню пору стають найпопулярнішими й заміняють класичне чорне чи сіре пальто. Коричневе пальто добре поєднується з теплою гамою кольорів чи холодними відтінками – рожевим або блакитним. Гарне пальто в шоколадному відтінку можна знайти в багатьох українських магазинах.

У стилі ретро

Естетика 1960-х років знову у моді. Звертайте увагу на пальта з трапецієподібним силуетом в пастельних відтінках.

Тейлоринг

Зірками сезонного гардероба стануть ідеальні пальта, які пошиті з ідеальної тканини, мають гарну форму та лінії. На таких моделях спеціалізується український бренд BAZHANE.

Клітинка

Картаті пальта завжди були і залишаться класикою осінньої моди. Носити їх можна з однотонними речима, джинсами та замшею. Надихнутися найкращими пальтами можна в колекціях бренду THE ROW.

У жовтні ще можна продовжувати носити шкіряну куртку, пише Cosmopilitan. Шкіряна куртка є універсальним елементом гардероба, який можна поєднувати з джинсами, світшотом і штанами, а також светром і шарфом. Вона підходить для різних стилізацій, включаючи поєднання з різноманітними фасонами та кольорами джинсів і штанів, а також яскравими аксесуарами.

Який верхній одяг купити на осінь?