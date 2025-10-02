Некоторые нетипичные вещи помогут не только красиво выглядеть, но и выделиться из толпы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Специалисты составили список нарядов, которым можно заменить классические пальто, кожанки и бомберы.

Какую верхнюю одежду носить этой осенью?

Яркое пальто

В серые осенние будни яркое пальто спасает на отлично. Такая верхняя одежда подойдет в случае, если в гардеробе есть достаточно базовых классических вещей.

Вельветовый жакет из вельвета

Если кожа и замша присутствует в вашем гардеробе, тогда советуем обратить внимание на вельвет. В моде не только брюки из вельвета, но и жакеты и куртки.

Клетчатая куртка

Этой осенью клетка будет на пике популярности. Клетчатая куртка станет отличным акцентом в образе. Ее можно стилизовать с базовыми вещами, чтобы не перегружать образ.

Одежда с искусственным мехом

Мех снова возвращается в моду. Конечно же, во внимание стоит брать эко варианты, выбирая для себя куртку, пальто или дубленку с искусственным мехом.

Кардиган макси

Длинный кардиган в пол стал модной новинкой. Такую верхнюю одежду уже имеют в своем гардеробе многие девушки, которые сочетают его с джинсами или лосинами и одевают вместо пальто.

Издание Vogue отметило, что к модным пальто на осень входит пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси. Выбирать можно верхнюю одежду в классических или ярких цветах. Специалисты говорят, что пальто теперь перестало быть только нарядом, который согревает. Для каждой модницы пальто превращается в настоящее модное заявление.

Без каких вещей не обойтись осенью?