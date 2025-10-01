Девушки любят эти вещи за то, что они универсальны и легко со всем сочетаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Если хотите разнообразить гардероб красивыми вещами, то советуем присмотреться к нарядам и обуви, которые этой осенью на пике популярности.

Читайте также 5 гольфов, которые нужны девушкам этой осенью: модные советы от Андре Тана

Какие вещи в моде этой осенью?

Свитер с V-образным вырезом

В моду снова возвращается свитер с V-образным вырезом. Его можно стилизовать с рубашками или дополнять минималистичными цепочками с кулонами.

Немецкая модница Леони Ханне выбрала для себя кремовый свитер с воротником, соединив его с черными брюками, коричневым жакетом и сумкой из замши.

Мешковатые джинсы

Сколько бы не говорили о возвращении джинсы скинни, мешковатые модели невозможно заменить. Они уже успели поселиться в гардеробах многих модниц. Джинсы идеально подходят для городских прогулок, или для изысканных образов на свидание. Нужно только их довершить сапогами на каблуках, а для пешей ходьбы – удобными кроссовками.

Коричневые кроссовки

Кроссовки коричневого цвета стали главным трендом осени, пишет издание Vogue British. Вместо классической белой обуви, модницы все чаще выбирают коричневые кроссовки, которыми довершают стильные образы. Девушки выбирают для себя замшевые модели, которые хорошо носятся и легкие в уходе. А еще такая обувь удачно подходит к замшевым сумкам и блейзерам.

Какая еще вещь является модной осенью?