Резиновая обувь актуальна благодаря своей практичности, впрочем в октябре такие сапоги станут абсолютным трендом всех модных девушек, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Почему резиновые сапоги стали такими популярными?

Основную моду на определенные вещи сейчас задают инфлюенсеры, поэтому не сложно догадаться, что цепную реакцию желаемых сапог вызвали именно красивые образы девушек в резиновой обуви.

Особой изюминкой сапог являются их цвета. Среди ассортимента можно найти базовые черные, нежные молочные, а также яркие – зеленые, розовые и сочные красные. Модницы носят такие сапоги не только в дождь, но и в солнечные дни, стилизуя обувь с короткой юбкой или шортами.

Придать оригинальную резиновую обувь можно в онлайн-мультибрендовых магазинах, в которых представлены различные модели и цвета. Впрочем, найти желаемую модель можно в сети магазинов HalfPrice.

А вот среди тех, кто любит найти что-то интересное в стоковых магазинах или на секонд-хендах – советуем вдохновиться интересными покупками девушек, которые поделились найденными культовыми сапогами в Threads. Оказывается, что эту модную обувь еще в 90-х годах носила принцесса Диана.

Этой осенью стоит носить сапоги с короткими юбками, вязаными свитерами и кардиганами, тренчами и кожаными куртками. Современным и выразительным выглядит образ в контрасте глянцевой резины и фактурных тканей – твида, кашемира или бархата.

Резиновая обувь этого сезона стала примером того, как функциональность легко переплетается с модой. Сапоги из резины на Неделях моды представили бренды Dior, Prada и Chloé, поэтому впоследствии инфлюенсеры начали еще активнее обращать внимание на классические хантеры.

Какая обувь в моде этой осенью?