Обувь играет такую же важную роль в формировании образа, как и вещи, аксессуары или украшения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Italy. В материале представлены лучшие пары, которые уже набирают популярность среди модных инфлюенсеров.

Какая обувь в моде в этом сезоне?

Слиперы

Такая обувь подойдет на теплую осеннюю погоду в сентябре и в начале октября. Обувь на плоской подошве идеально подойдет для города. Мягкие и минималистичные слиперы хорошо сочетаются с костюмами, широкими брюками или мешковатыми джинсами.



Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue

Атласные туфли

Некоторое время туфли из атласа не были на пике популярности, но этой осенью снова становятся модными. Эту обувь можно носить с платьями, юбками и изысканными тренчами.



Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue

Туфли Peep-toe

Обувь с открытым пальцем снова возвращается в моду. Их носят на босую ногу или бежевые туфли. Чтобы создать винтажный аутфит, сочетайте обувь с платьем в горошек или эффектным платьем с воротником. Такая обувь точно станет акцентной в вашем гардеробе.



Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue

Экзотическая фактура

В этом году в моду входит обувь с вытесненной кожей под крокодила, чешую змей или ящериц. Эффектно выглядят высокие сапоги на осень, которые точно станут главной изюминкой в образе.



Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue

Морщинистое голенище

Самой популярной обувью осени станет обувь с морщинистым голенищем. Их можно одевать поверх узких джинсов или лосин. Найти такие сапоги можно в замше или лакированной коже.



Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue

Какие сапоги осенью будут в тренде?