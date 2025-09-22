Обувь играет такую же важную роль в формировании образа, как и вещи, аксессуары или украшения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Italy. В материале представлены лучшие пары, которые уже набирают популярность среди модных инфлюенсеров.
Какая обувь в моде в этом сезоне?
Слиперы
Такая обувь подойдет на теплую осеннюю погоду в сентябре и в начале октября. Обувь на плоской подошве идеально подойдет для города. Мягкие и минималистичные слиперы хорошо сочетаются с костюмами, широкими брюками или мешковатыми джинсами.
Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue
Атласные туфли
Некоторое время туфли из атласа не были на пике популярности, но этой осенью снова становятся модными. Эту обувь можно носить с платьями, юбками и изысканными тренчами.
Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue
Туфли Peep-toe
Обувь с открытым пальцем снова возвращается в моду. Их носят на босую ногу или бежевые туфли. Чтобы создать винтажный аутфит, сочетайте обувь с платьем в горошек или эффектным платьем с воротником. Такая обувь точно станет акцентной в вашем гардеробе.
Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue
Экзотическая фактура
В этом году в моду входит обувь с вытесненной кожей под крокодила, чешую змей или ящериц. Эффектно выглядят высокие сапоги на осень, которые точно станут главной изюминкой в образе.
Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue
Морщинистое голенище
Самой популярной обувью осени станет обувь с морщинистым голенищем. Их можно одевать поверх узких джинсов или лосин. Найти такие сапоги можно в замше или лакированной коже.
Трендовая обувь на осень 2025 / Фото Vogue
Какие сапоги осенью будут в тренде?
- В тренде – ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, сапоги для верховой езды и с мягким голенищем.
- Именно сапоги станут главной изюминкой, позволяя играть на контрастах и делать обувь ключевым элементом образа.