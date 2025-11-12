Стильный и красивый наряд дополняют не только украшения и аксессуары, но и обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Некоторые пары способны только ухудшить ситуацию, поэтому от них надо отказаться.

Каждый из нас имеет право самовыражаться, но определенная обувь все же считается лишней. В этом году в моде немало красивых сапог, поэтому лучше обходить нежелательные пары.

Какая обувь считается антитрендовой?

Чопперы

Эта обувь уже вышла из моды, поэтому покупать ее не стоит. Вместо них выбирайте базовые казаки. Такие сапоги имеют актуальный вид и подходят под все вещи.

Угги

Эту обувь лучше носить на прогулках за городом или брать для поездок на природу. Вместо них стоит выбирать классические сапоги.

Массивная и тракторная подошва

В моде в этом году изящная и элегантная обувь, поэтому рекомендуется выбирать сапоги без лишних деталей.

Анималистический принт

По словам Андре Тана, яркие варианты обуви выглядят достаточно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.

Издание Cosmopolitan пишет, что этой осенью из моды также вышли кожаные брюки скинни, панамки из экомеха и укороченные жакеты. Вместо облегающих кожаных брюк стоит делать ставку на широкие брюки из кожи в коричневом или бордовом цвете. Панамки из меха замените фетровыми шляпами или классической шапкой бини, а укороченные жакеты – блейзерами размера оверсайз.

Какие еще советы дал Андре Тан?