Дизайнер говорит, что именно головной убор способен стать "вишенкой" на торте, поэтому следует подобрать его под свою верхнюю одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Читайте также Какое пальто купить этой осенью: Андре Тан назвал идеальные фасоны

В своем новом посте дизайнер рассказал, что именно носить, чтобы выглядеть стильно, современно и тепло.

Как выглядят модные головные уборы осени?

Береты

Этот головной убор снова в тренде. Мягкие, фетровые или шерстяные – выглядят очень женственно. Идеально подходят под пальто или тренч. Для тех, кто хочет создать стиль парижанки, Андре Тан советует выбирать темно-красный или бежевый цвет, дополнив образ красной помадой.

Объемные шапки

Шапки с большим отворотом добавляют уюта и хорошо смотрятся с пальто оверсайз. Дизайнер рекомендует выбирать минималистичные цвета: серо-бежевый, молочный или даже хаки.

Фуражки

Снова в моду возвращаются фуражки из твида или кожи. Их можно носить тогда, когда захочется заменить берет или шапку.

Шляпы

Фетровые шляпы с широкими полями завершат даже самое простое пальто так, что оно будет выглядеть люксовым.

Как выглядят трендовые головные уборы: смотрите видео

Издание Elle пишет, что этой осенью в игру вступают шапки бини, меховые, трикотажные модели с отворотом, лаконичные "таблетки" или пушистые панамки. В статусе универсального головного убора закрепились бейсболки, которые можно носить с пальто, пуховиками и дубленками.

Какие еще модные советы дал Андре Тан?