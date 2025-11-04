И хотя традиционно пальто считается демисезонным элементом гардероба, все чаще девушки носят его даже в зимнюю пору, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Поэтому не стоит сосредотачиваться на том, что ноябрь – последний месяц осени. Качественное пальто можно носить даже зимой и весной. По словам дизайнера, пальто способно сделать образ особенным – добавить уверенности и женственности, поэтому предлагаем посмотреть лучшие варианты.

Какие пальто в моде этой осенью?

Пальто-кейп

Пальто со встроенным шарфом выглядит невероятно красиво. Пришитый палантин можно обертывать вокруг шеи, как угодно. Именно это пальто добавляет образу элегантности и утонченности. Андре Тан говорит, что эта верхняя одежда – главный фаворит сезона.

Пальто без застежки

Пальто с поясом, напоминающее объемный халат – также довольно модное. Сочетать его можно с джинсами, брюками, кроссовками и красивыми сапогами на каблуках.

Пальто А-силуэта

Такая верхняя одежда придает образам женственности и красиво подчеркивает талию. Выглядит пальто А-силуэта – достаточно элегантно.

Кейп-пончо

Эта вещь не совсем практичная, но дизайнер отмечает, что кейп-пончо – это вариант для особых выходов, когда хочется создать эффектный образ.

Пальто с анималистическим принтом

Верхняя одежда станет смелым выбором для ярких женщин. Пальто стоит дополнять лишь классическими вещами одного цвета, чтобы не перегрузить образ.

Пальто-жакет

Такое пальто является лаконичным, сдержанным и очень модным. Укороченное или длинное – оно всегда выглядит актуально.

Макси-пальто оверсайз

Пальто прекрасно подойдет под свитер, гольф, толстый джемпер, платье или юбку. Вещь является универсальной, поэтому ее стоит иметь в своем гардеробе.

Как выглядят трендовые пальто на осень: смотрите видео

Этой осенью еще одна вещь станет очень модной – это пальто с воротником, пишет City Magazine. Стилисты говорят, что пальто с высоким воротником – это не микротренд. Если оно изготовлено из шерсти или кашемира, то подарит своим обладательницам тепло и имеет все шансы на длительную популярность. Такие вещи не выходят из моды, а становятся классикой.

Какие пальто делают образ дорогим?