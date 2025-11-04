І хоч традиційно пальто вважається демісезонним елементом гардероба, все частіше дівчата носять його навіть в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
Тож не варто зосереджуватися на тому, що листопад – останній місяць осені. Якісне пальто можна носити навіть взимку та навесні. За словами дизайнера, пальто здатне зробити образ особливим – додати впевненості та жіночності, тому пропонуємо переглянути найкращі варіанти.
Які пальта в моді цієї осені?
Пальто-кейп
Пальто з вбудованим шарфом має неймовірний вигляд. Пришитий палантин можна обгортати навколо шиї, як завгодно. Саме це пальто додає образу елегантності та витонченості. Андре Тан каже, що цей верхній одяг – головний фаворит сезону.
Пальто без застібки
Пальто з поясом, що нагадує об’ємний халат – також доволі модне. Поєднувати його можна з джинсами, штанами, кросівками та красивими чоботами на підборах.
Пальто А-силуету
Такий верхній одяг надає образам жіночності й красиво підкреслює талію. Виглядає пальто А-силуету – досить елегантно.
Кейп-пончо
Ця річ не зовсім практична, але дизайнер зазначає, що кейп-пончо – це варіант для особливих виходів, коли хочеться створити ефектний образ.
Пальто з анімалістичним принтом
Верхній одяг стане сміливим вибором для яскравих жінок. Пальто варто доповнювати лише класичними речима одного кольору, щоб не перевантажити образ.
Пальто-жакет
Таке пальто є лаконічним, стриманим та дуже модним. Вкорочене чи довге – воно завжди виглядає актуально.
Максі-пальто оверсайз
Пальто чудово підійде під светр, гольф, товстий джемпер, сукню чи спідницю. Річ є універсальною, тому її варто мати у своєму гардеробі.
Як виглядають трендові пальта на осінь: дивіться відео
Цієї осені ще одна річ стане дуже модною – це пальто з коміром, пише City Magazine. Стилісти кажуть, що пальто з високим комірем – це не мікротренд. Якщо воно виготовлене з вовни чи кашеміру, то подарує своїм власницям тепло й має всі шанси на тривалу популярність. Такі речі не виходять з моди, а стають класикою.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.