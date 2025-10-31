Сукні в осінньо-зимову пору носяться набагато рідше, але наближаються новорічні свята, тому все є таки варто додати плаття в гардероб, щоб створити розкішне поєднання з шубою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які сукні в моді цього сезону?

Трикотажна сукня

М’яка сукня з довгими рукавами є найкращим варіантом на холодну пору року. Трикотажне плаття можна поєднати з жакетом для багатошаровості й довершити черевиками чи чоботами на підборах. Серед трендових варіантів обирайте коричневе чи молочне плаття.

Сукня-жакет

Плаття у вигляді подовженого жакета останні сезони почало набирати популярності. Цю річ легко поєднати з пальто чи довгою дублянкою. Доволі ефектно виглядає поєднання цієї сукні з високими чоботами на підборах чи трендовим замшевим взуттям.

Еластична сукня максі

Для урочистих заходів чи побачення спробуйте приміряти обтислу сукню з віскози чи іншого еластичного матеріалу. Таке плаття обов’язково знадобиться для новорічних корпоративів та вечірок.

Видання In Journal зазначило, що окрім трикотажних суконь, цієї осені в моді ще атласні, шкіряні, картаті та драпіровані плаття. Плаття зі штучної шкіри представили майже всі дизайнери відомих нам брендів, тому воно знову стає актуальним. У моді довжина міні та A-подібні вирізи.

