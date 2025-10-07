У представлених колекціях бренди робили ставку на спідниці-олівці та колони, створювали речі з картатої тканини, продовжували моду на шкіряний матеріал й знову додавали плісирування відсилаючись до естетики преппі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Які спідниці купити восени?

Для тих хто хоче урізноманітнити свої образи, пропонуємо переглянути найкрасивіші спідниці сезону.

Картаті спідниці

Цієї осені варто звернути особливу увагу на картатий принт, який доступний у всіх можливих кроях та довжинах.

Спідниця-олівець

Восени в моді знову з’явилася спідниця-олівець, яку можна носити з трендовими блузами та сорочками. Для походу в офіс спідниця вдало поєднається із жакетом.

Атласна спідниця з мереживом

Така спідниця в осінню пору не така вже й доречна, як влітку, втім річ легко стилізується з блузами, светрами та чоботами на підборах.

Шкіряна спідниця

Спідниця зі шкіри різних кольорів та довжин продовжує бути популярною. Восени радимо звернути увагу на річ в коричневому кольорі, хакі та кремовому відтінку. Також чудово виглядає розкішний чорний колір.

Мініспідниця

Обирайте для себе цієї осені спідниці, які носили колись у 80-х роках. Також фасон коротких спідниць був на радарі в роки виходу серіалу "Пліткарка". Такі моделі светрів гарно поєднуються зі светрами, сорочками та осінніми куртками.

Яке взуття купити до спідниць?

Восени в моді залишаються класичні чоботи, пише Cosmopolitan. Також актуальними є чоботи із замші на підборах та чоботи зі складками до колін. До актуальних моделей належить байкерське взуття на осінь, яке вдало поєднується зі шкіряними куртками та бомберами.

