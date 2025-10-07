В представленных коллекциях бренды делали ставку на юбки-карандаши и колонны, создавали вещи из клетчатой ткани, продолжали моду на кожаный материал и снова добавляли плиссировку отсылаясь к эстетике преппи, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Какие юбки купить осенью?

Для тех кто хочет разнообразить свои образы, предлагаем посмотреть самые красивые юбки сезона.

Клетчатые юбки в клетку

Этой осенью стоит обратить особое внимание на клетчатый принт, который доступен во всех возможных кроях и длинах.

Юбка-карандаш юбка

Осенью в моде снова появилась юбка-карандаш, которую можно носить с трендовыми блузами и рубашками. Для похода в офис юбка удачно сочетается с жакетом.

Атласная юбка с кружевом

Такая юбка в осеннюю пору не такая уж и уместна, как летом, впрочем вещь легко стилизуется с блузами, свитерами и сапогами на каблуках.

Кожаная юбка

Юбка из кожи разных цветов и длин продолжает быть популярной. Осенью советуем обратить внимание на вещь в коричневом цвете, хаки и кремовом оттенке. Также прекрасно смотрится роскошный черный цвет.

Мини-юбка

Выбирайте для себя этой осенью юбки, которые носили когда-то в 80-х годах. Также фасон коротких юбок был на радаре в годы выхода сериала "Сплетница". Такие модели свитеров хорошо сочетаются со свитерами, рубашками и осенними куртками.

Какую обувь купить к юбкам?

Осенью в моде остаются классические сапоги, пишет Cosmopolitan. Также актуальны сапоги из замши на каблуке и сапоги со складками до колен. К актуальным моделям принадлежит байкерская обувь на осень, которая удачно сочетается с кожаными куртками и бомберами.

