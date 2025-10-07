В представленных коллекциях бренды делали ставку на юбки-карандаши и колонны, создавали вещи из клетчатой ткани, продолжали моду на кожаный материал и снова добавляли плиссировку отсылаясь к эстетике преппи, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Какие юбки купить осенью?
Для тех кто хочет разнообразить свои образы, предлагаем посмотреть самые красивые юбки сезона.
Клетчатые юбки в клетку
Этой осенью стоит обратить особое внимание на клетчатый принт, который доступен во всех возможных кроях и длинах.
Юбка-карандаш юбка
Осенью в моде снова появилась юбка-карандаш, которую можно носить с трендовыми блузами и рубашками. Для похода в офис юбка удачно сочетается с жакетом.
Атласная юбка с кружевом
Такая юбка в осеннюю пору не такая уж и уместна, как летом, впрочем вещь легко стилизуется с блузами, свитерами и сапогами на каблуках.
Кожаная юбка
Юбка из кожи разных цветов и длин продолжает быть популярной. Осенью советуем обратить внимание на вещь в коричневом цвете, хаки и кремовом оттенке. Также прекрасно смотрится роскошный черный цвет.
Мини-юбка
Выбирайте для себя этой осенью юбки, которые носили когда-то в 80-х годах. Также фасон коротких юбок был на радаре в годы выхода сериала "Сплетница". Такие модели свитеров хорошо сочетаются со свитерами, рубашками и осенними куртками.
Какую обувь купить к юбкам?
Осенью в моде остаются классические сапоги, пишет Cosmopolitan. Также актуальны сапоги из замши на каблуке и сапоги со складками до колен. К актуальным моделям принадлежит байкерская обувь на осень, которая удачно сочетается с кожаными куртками и бомберами.
Какая теплая одежда нужна осенью?
Осенью рекомендуется носить теплый свитер, угги на платформе, объемный шарф, вязаную бини и теплые носки для осеннего гардероба.
Эти элементы помогут создать стильные образы в прохладную осеннюю погоду, когда зимняя одежда еще не актуальна.