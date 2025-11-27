Волосся вважається джерелом сили та енергії, тому й день стрижки варто обирати, орієнтуючись на місячний цикл, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Читайте також Місячний календар стрижок на грудень: коли найкраще йти в салон

Правильно підібрана дата здатна надати волоссю доглянутий вигляд та принести в життя успіх та збільшення фінансів. У грудні є кілька фаз Місяця, кожна з яких по-своєму впливає на стан та ріст волосся.

Коли стригти волосся чоловікам у грудні?

Зростаючий Місяць: 1 – 6 грудня

Цей період стрижки підійде тим чоловікам, які хочуть прискорити ріст волосся й відновити блиск. Волосся після стрижки швидше відновиться та стане густішим.

Повня: 7 грудня

Стрижка у цей день є небажаною. Повний Місяць вважається нестабільним періодом, тож зачіска зроблена в цей день буде неслухняною та швидко втратить форму.

Спадний Місяць: 8 – 20 грудня

Стригтися можна тим, хто хоче, щоб волосся відростало повільніше. Похід до перукаря зробить волосся гладкішим та щільнішим на вигляд

Молодик: 21 грудня

Стрижка в цей день підійде для легкої зміни образу та символічного оновлення перед Новим роком.

Зростаючий Місяць: 22 – 31 грудня

Дуже вдалі дні для стрижки. Період вдалий для тих, хто хоче посилити густоту волосся й зробити пасма блискучішими та сильнішими. Стрижки з 27 по 31 грудня закладуть позитивну енергію на наступний рік.

Коли зробити "грошову" стрижку у грудні?

Для тих, хто хоче покращити свій фінансовий стан, астрологи радять робити стрижки у такі дати: 2, 5, 13, 14, 22 – 25, 30, 31 грудня.