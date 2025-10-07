Візерунок в ромби колись носили наші батьки, професори літератури та британські гравці в гольф, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Тепер такий светр стає частиною жіночої моди. Ретро-естетика посідає особливе місце у формуванні образів дівчат, тож светри з ромбами вписуються ідеально.

Як виглядають трендові светри в ромби?

Стиль преппі кожної осені повертається в моду з початком навчального сезону в школі та університеті. Геометрична строгість светрів вдало поєднується зі спідницями плісе, штанами та джинсами. У светрах з ромбами поєднується затишність, олдскульність та сучасність.

Для створення вінтажного образу, светр можна носити зі штанами. Вишуканий образ вдасться стилізувати поєднанням светра та спідниці до коліна. Для міських прогулянок підійде поєднання светра з джинсами та кросівками.

Відомі бренди Prada, Miu Miu та Gucci, створили багато варіацій светрів з ромбоподібним принтом. Мас-маркети Mango, Zara та H&M, одразу ж випустили більш доступні версії, які виглядають так само красиво. Восени в моді коміри-поло, тож можна пошукати й такий варіант светра, який також має вражаючий вигляд.

На який ще светр звернути увагу?

Восени в моді будуть светри з високим горлом, розповів Андре Тан у своєму інстаграмі. Популярними вже є класичні об'ємні светри, светри грубої в'язки та вироби з оригінальними деталями. Рекомендовані матеріали включають кашемір та м'який трикотаж, а стилізація передбачає поєднання з джинсами або шкіряними спідницями.

Які гольфи в моді восени?