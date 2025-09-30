Кожного сезону модна індустрія пропонує значну кількість цікавих речей, тож дівчатам залишається вибрати для себе одяг, який найбільше пасуватиме до їхнього стилю, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Дизайнер постійно ділиться зі своїми прихильниками модними лайфхаками, тож цього разу вирішив розповісти про значущі гольфи на осінній сезон.

Які гольфи в моді восени?

Гольф з кашеміру

Ця річ є дуже м’якою й приємною до тіла. Такі гольфи легко поєднуються зі штанами, джинсами, спідницями чи шортами.

Класичний чорний гольф

За словами дизайнера, такий светр є базовим елементом осінньо-зимового сезону. Гольф додає образу зухвалості, стриманості та елегантності. Цей гольф красиво стилізується зі штанами палаццо та джинсами.

Гольф з принтом

Обирайте на цю осінь гольф зі смужками, квітами чи геометричними фігурами. Така річ точно допоможе розбавити ваш образ.

Гольф до коліна

Такий гольф можна сміливо стилізувати з високими чоботами на підборах й носити річ соло замість сукні.

Кольоровий гольф

Андре Тан зазначає, що яскравий гольф на осінь є справжньою необхідністю. Дизайнер пропонує обирати соковиті відтінки, щоб додати кольору осіннім буденним дням.

Модні гольфи на осінь від Андре Тана: дивіться відео

Восени в моді також трикотажний светр, який у 90-х роках був символом стилю преппі й університетів американської Ліги плюща, пише Vogue. У треді буде V-подібний виріз светра, під низ якого можна одягати сорочку. Таке поєднання колись обожнювали студенти, а мода на нього знову повертається.

Який ще поради дав Андре Тан?