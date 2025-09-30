Каждый сезон модная индустрия предлагает значительное количество интересных вещей, поэтому девушкам остается выбрать для себя одежду, которая больше всего подойдет к их стилю, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Дизайнер постоянно делится со своими поклонниками модными лайфхаками, и на этот раз решил рассказать о значимых гольфах на осенний сезон.

Какие гольфы в моде осенью?

Гольф из кашемира

Эта вещь является очень мягкой и приятной к телу. Такие гольфы легко сочетаются с брюками, джинсами, юбками или шортами.

Классический черный гольф

По словам дизайнера, такой свитер является базовым элементом осенне-зимнего сезона. Гольф добавляет образу дерзости, сдержанности и элегантности. Этот гольф красиво стилизуется с брюками палаццо и джинсами.

Гольф с принтом

Выбирайте на эту осень гольф с полосками, цветами или геометрическими фигурами. Такая вещь точно поможет разбавить ваш образ.

Гольф до колена

Такой гольф можно смело стилизовать с высокими сапогами на каблуках и носить вещь соло вместо платья.

Цветной гольф

Андре Тан отмечает, что яркий гольф на осень является настоящей необходимостью. Дизайнер предлагает выбирать сочные оттенки, чтобы добавить цвета осенним будничным дням.

Модные гольфы на осень от Андре Тана: смотрите видео

Осенью в моде также трикотажный свитер, который в 90-х годах был символом стиля преппи и университетов американской Лиги плюща, пишет Vogue. В треде будет V-образный вырез свитера, под низ которого можно одевать рубашку. Такое сочетание когда-то обожали студенты, а мода на него снова возвращается.

