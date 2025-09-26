Правильно подобранный наряд способен создать хорошее первое впечатление и даже придать уверенности в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Офисный стиль – это не скучные костюмы и серые цвета. Дизайнер рассказал, как можно стильно и красиво выглядеть в рабочей атмосфере.
Как выглядят осенние тренды для офиса?
Классические брюки на высокой посадке
По словам дизайнера, эти брюки являются классикой, которая всегда выглядит модно, элегантно и стильно. Брюки могут быть комбинированы с любым верхом – свитером или красивой блузой. Андре Тан добавил, что брюки подходят всем и способны добавить образу утонченности.
Платья с длинным рукавом
Платье всегда выглядит женственно и элегантно. Среди цветов можно выбирать черный, бежевый, темно-синий или бордовый. Эти цвета являются идеальными для осенних образов.
Классические блузы из шелка или шерсти
Эта вещь идеально смотрится в офисе. Блузы добавляют аутфиту элегантности и дорого выглядят. А еще они хорошо сочетаются с брюками или юбкой.
Классические жакеты
В осенний период жакеты всегда становятся актуальными и востребованными. Красиво смотрятся блейзеры из плотной ткани.
Сапоги на невысоком каблуке
Эта обувь имеет довольно элегантный вид. Она хорошо подойдет для осенней прогулки, а также для похода в офис. Дизайнер советует выбирать классические черные или коричневые модели.
Как выглядит модный наряд в офис: смотрите видео
Издание Insider рассказало, что нельзя носить в офис в холодное время года. Отмечается, что неуместны наряды из летних тканей, объемные свитера, юбки или платья без колготок и даже угги.
Какие свитера будут в моде осенью?
Андре Тан рекомендует свитера с высоким горлом, классические объемные свитера, свитера крупной вязки и свитера с оригинальными деталями как модные на осень.
Рекомендуемые материалы включают кашемир и мягкий трикотаж, а стилизация предусматривает сочетание с джинсами или кожаными юбками.