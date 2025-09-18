Андре Тан активно ведет свою рубрику в инстаграме и рассказывает об интересных и модных новинках, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. На этот раз Андре Тан решил отметить, какие же свитера будут в моде в этом сезоне.

Читайте также Какую верхнюю одежду купить осенью: Андре Тан назвал 5 главных позиций

Какие свитера в тренде этой осенью?

Свитера с высоким горлом

Высокий воротник не только обеспечивает теплом. Такие свитера выглядят стильно, если их правильно стилизовать. Дизайнер советует выбирать кашемир или мягкий трикотаж. Свитер идеально подойдет для комфортных осенних прогулок. Он удачно сочетается с джинсами или кожаными юбками.

Классические объемные свитера

Простой и стильный объемный свитер сможет добавить шарма даже самым простым образам. Очень красиво смотрится сочетание белого свитера с брюками в тон. Монохромный аутфит всегда выглядит дорого и элегантно. Свитер подойдет для прогулок и работы.

Свитер крупной вязки

Крупная вязка добавляет текстуры и фактуры образу. Сочетать свитера стоит с джинсами или юбками.

Свитер с оригинальными деталями

Андре Тан отмечает, что такой свитер должен иметь яркие акценты – вырезы на плечах, объемные манжеты, декор, или что-либо другое, что привлекает внимание.

Как выглядят модные свитера на осень: смотрите видео

Андре Тан назвал трендовую обувь на осень