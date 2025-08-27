Со следующего понедельника осень полноценно войдет в свои права, поэтому самое время узнать обо всех новинках нового сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Дизайнер уже делился с подписчицами первой частью, а в новом посте добавил еще 5 трендовых позиций, без которых нам не обойтись в холодное время года.

Какие трендовые вещи будут в моде осенью?

Красные перчатки

Андре Тан советует осенью обратить внимание на кожаные перчатки красного цвета. Этот яркий аксессуар отлично дополнит осенний образ с черным пальто. Довершить перчатки можно шарфом или сумкой того же цвета.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото из инстаграма дизайнера

Фиолетовый цвет

Осенью все привыкли больше внимания уделять классическим цветам, однако дизайнеры рекомендуют сделать ставку на насыщенный фиолетовый цвет. Это может быть пальто, тренч, бомбер или шуба.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото из инстаграма дизайнера

Многослойность

Создание многослойного образа придаст осенним образам изюминки. Поверх спортивного костюма можно завязывать рубашку на талии, а поверх жакета бросать шарф. Для воспроизведения такого аутфита рекомендуем вдохновляться выходами модных девушек.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото из инстаграма дизайнера

Прямоугольная юбка

Известный дизайнер Миучча Прада продемонстрировала в своей коллекции юбку с четкими формами и интересными деталями. Юбка может быть кожаной, со складками или швами наружу.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото из инстаграма дизайнера

Пятнистый принт

Новый принт сезона не имеет четкого названия. Это нечто среднее между горохом, леопардом и брызгами краски. Лучше всего эти вещи будут смотреться на рубашке или платье.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото из инстаграма дизайнера

