З наступного понеділка осінь повноцінно увійде у свої права, тож саме час дізнатися про всі новинки нового сезону, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Читайте також Андре Тан відкрив секрет ідеального гардероба: ці речі мають бути в шафі восени 2025

Дизайнер вже ділився з підписницями першою частиною, а в новому дописі додав ще 5 трендових позицій, без яких нам не обійтися в холодну пору року.

Які трендові речі будуть в моді восени?

Червоні рукавички

Андре Тан радить восени звернути увагу на шкіряні рукавички червоного кольору. Цей яскравий аксесуар відмінно доповнить осінній образ з чорним пальто. Довершити рукавиці можна шарфом чи сумкою того ж кольору.



Андре Тан назвав тренди осені / Фото з інстаграму дизайнера

Фіолетовий колір

Восени всі звикли більше уваги приділяти класичним кольорам, однак дизайнери рекомендують зробити ставку на насиченому фіолетовому кольорі. Це може бути пальто, тренч, бомбер чи шуба.



Андре Тан назвав тренди осені / Фото з інстаграму дизайнера

Багатошаровість

Створення багатошарового образу додасть осіннім образам цікавинки. Поверх спортивного костюма можна зав’язувати сорочку на талії, а поверх жакета кидати шарф. Для відтворення такого аутфіту рекомендуємо надихатися виходами модних дівчат.



Андре Тан назвав тренди осені / Фото з інстаграму дизайнера

Прямокутна спідниця

Відома дизайнерка Міучча Прада продемонструвала у своїй колекції спідницю з чіткими формами та цікавими деталями. Спідниця може бути шкіряною, зі складками чи швами назовні.



Андре Тан назвав тренди осені / Фото з інстаграму дизайнера

Плямистий принт

Новий принт сезону не має чіткої назви. Це щось середнє між горохом, леопардом та бризками фарби. Найкраще ці речі виглядатимуть на сорочці чи сукні.



Андре Тан назвав тренди осені / Фото з інстаграму дизайнера

До слова, Андре Тан поділився порадами для створення ідеального осіннього гардероба на 2025 рік, акцентуючи на капсульному підході.