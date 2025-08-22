Його поради допоможуть любителям моди вдосконалити свій повсякденний гардероб, не витрачаючи зайвих коштів. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram Андре Тана.

Читайте також Француженки рекомендують: 3 найстильніші поєднання з джинсами на цю осінь

Що таке капсульний гардероб?

Концепція капсульного гардероба набула значної популярності серед модників. Цей підхід наголошує на підборі основних предметів одягу, які можна легко комбінувати та поєднувати між собою.

Він, як правило, складається з речей, об'єднаних за стилем, кольором і кроєм. Це дозволяє швидко й ефективно створювати модні образи, заощаджуючи час і гроші.

Такі гардероби можуть бути пристосовані до певних сезонів або розроблені так, щоб бути універсальними цілий рік.

Тан назвав ключові елементи капсульного гардероба

Біла сорочка

Класична біла сорочка продовжує доводити свою цінність як базовий елемент гардероба, плавно переходячи від ділового вбрання до повсякденного одягу. У поєднанні з джинсами, спідницями або під светром чи піджаком, ця база додасть навіть найпростішому вбранню елегантності та охайності.

Модні експерти підкреслюють універсальність білої сорочки, зазначаючи, що вона пасує майже всім типам фігури. У поєднанні з прямими джинсами її можна стилізувати під підбори, кросівки або різноманітні топи.

Базова футболка

Така футболка є основним елементом гардероба. Зазвичай доступна у відтінках білого, сірого або чорного, ця універсальна річ не лише підкреслює яскравіші елементи вбрання, але й сама по собі виділяється в мінімалістичних ансамблях.

Жакет

У модних новинах цього сезону структурований піджак робить значний вплив, вносячи елемент строгості та лаконічного стилю в різноманітні образи. Цей універсальний виріб можна без проблем поєднувати з класичними брюками, джинсами, спідницями й навіть сукнями. Експерти радять обирати піджак нейтрального кольору – чорного, бежевого або сірого – для того, щоб мати вишуканий образ.

Маленька чорна сукня

Це культова річ, яку можна адаптувати до будь-якого випадку – від офісу до вечірки. Залежно від аксесуарів, взуття та верхнього одягу вона змінює настрій і функцію. Маленька чорна сукня – символ елегантності та простоти.

Тренч

Зі зміною сезонів тренч стає ідеальним варіантом верхнього одягу, пропонуючи одночасно стиль і функціональність. Цей універсальний предмет гардероба, якому часто надають перевагу в бежевому кольорі, також доступний у чорному, оливковому та сірому кольорах. У поєднанні з діловим одягом чи повсякденним вбранням, тренч доповнить будь-який образ, що робить його незамінним для тих, хто орієнтується в мінливій погоді.

Чорні класичні штани

Класичні штани виявляються незамінними на робочому місці, а також легко інтегруються в повсякденний гардероб. Ці універсальні моделі зі стрілками або прямими штанинами слугують основою, яка підкреслює строгість і вишуканість. Вони легко поєднуються з різноманітним верхнім одягом, включаючи футболки, сорочки, піджаки та светри великих розмірів.

Зручне взуття

Це можуть бути білі кеди, лофери, балетки або класичні туфлі на низьких підборах. Головне – комфорт і універсальність. Таке взуття має пасувати до всього в гардеробі та підходити для щоденного носіння.

А раніше Андре Тан розповів, що категорично не можна носити разом. За його словами, це три "убивчі" поєднання.