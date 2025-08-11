Що категорично не можна носити разом розповідає 24 Канал з на Instagram Тана. За його словами, це три "убивчі" поєднання.

Читайте також Як стильно носити білу майку у 2025-му: 7 ідей, які легко повторити з вашим гардеробом

Які речі не варто поєднувати між собою?

Оверсайз та оверсайз

Дизайнер радить уникати поєднання оверсайзу без балансу. Якщо верх вільний, то низ має бути приталеним або навпаки.

Оверсайз популярний і затишний, але коли верх і низ у вільному крої, силует просто розчиняється. Образ стає важким, неконструктивним і не дуже стильним,

– пояснив він.



Поєднувати оверсайзний низ та верх – не варто / Скриншот з інстаграму Андре Тана

Різні відтінки одного кольору

За словами Андре Тана, монолук – це дуже круто, але є маленький, проте важливий нюанс. Наприклад, поєднувати теплий бежевий відтінок із холодним бежевим або холодний сірий із теплим сірим – не найкраща ідея: це створює відчуття, що "щось пішло не так". Краще вибрати один тон або акуратно пограти на контрастах.

Змішування різних металів

У світі моди зараз актуальне поєднання срібла, золота та міді. Але, без ретельного балансу це може призвести до хаотичного вигляду, який підриває загальну елегантність вбрання.

Дизайнер наголошує на важливості вдумливого та гармонійного підходу до цього поєднання металів, щоб досягти відполірованого вигляду.



Дизайнер радить вдумливо поєднувати прикраси різних металів / Фото з інстаграму Андре Тана

За словами Тана, дотримуючись цих трьох простих правил, можна зробити свій гардероб більш сучасним і молодим, а образ – витонченим і привабливим.

А раніше дизайнер назвав речі, які видають поганий смак у 2025 році.