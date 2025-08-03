Цього разу 4 головними антитрендами літа 2025 поділився український дизайнер Андре Тан, пише 24 Канал. Повірте, ці речі є в гардеробі кожної з нас!
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- Тотальна прозорість
У модному сезоні літа 2025 року прозорі сукні з видимою спідньою білизною, яким часто віддають перевагу західні знаменитості на червоних доріжках, виходять з моди.
Тан радить обирати або напівпрозорі елементи, або вміло поєднувати їх з базовими топами чи боді для більш сучасного образу.
2. Ультракороткі міні
Вибір занадто міністилю може становити ризик надмірного оголення. Якщо потрібно постійно контролювати свої рухи, то вбрання точно не є ідеальним луком. Найкраще обирати одяг середньої довжини.
Занадто короткі спідниці та сукні можуть бути ознакою несмаку у 2025 / Фото Unsplash
3. Блискучі тканини
У своїй модній пораді експерт припускає, що такі матеріали, як сатин, паєтки та металік, можуть бути не найкращими для денного носіння, особливо в спекотну погоду.
Такий блиск варто приберегти для вечірніх заходів, а для денних прогулянок, особливо для ранкової кави в кафе, обирати матові та м'які текстури.
4. Перебір з декором
У цьогорічних трендах велика кількість воланів, стразів, вирізів і бантів може перевантажити образ.
Занадто багато декору на одязі – не в тренді / Фото Pinterest
Стиліст Тан стверджує, що вибір єдиного акценту у вбранні – це ключ до досягнення стильного та елегантного вигляду.
До слова, раніше Андре Тан назвав аксесуари на літо 2025. Вони додадуть образу елегантності та стильності, підходять для різних літніх зачісок і стилів.