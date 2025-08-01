Не біда – є безліч інфлюєнсерів, які радо діляться стильними капсулами. 5 розкішних і водночас простих луків показує 24 Канал з посиланням на британську блогерку Луїзу.

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Що вдягти, щоб виглядати "дорого" і стильно?

Для офісу або ділової зустрічі

Блогерка продемонструвала яскравий ансамбль з темно-коричневої футболки та штанів у широку смужку. Акцентом вбрання стали сміливі прикраси та об'ємна сумка-шоппер, що гармоніювала з топом.

Такий витончений і стриманий образ вважається ідеальним для офісу або ділової зустрічі.

2. На побачення або посиденьки з подругами

Яскравим модним вибором популярна блогерка зробила максісукню насиченого червоного кольору. Вбрання доповнила мінімалістичними чорними в'єтнамками, місткою сумкою та стильними сонцезахисними окулярами.

Цей образ ідеальний для побачення або невимушеної прогулянки з друзями.

3. На вечірку чи літній променад

Світло-коричневий прозорий топ, прикрашений бантом, поєднується зі штанами з блискучим візерунком – сміливий, але не вульгарний образ. Доповнює його стильний плетений клатч та яскраві прикраси.

Таке вбрання вважається ідеальним вибором для літніх вечірок та модних заходів, ідеально поєднуючи елегантність із сучасним стилем.

4. На кожен день

Вбрання з чорного топа з оригінальною окантовкою в поєднанні з білою плісированою спідницею – вдалий приклад міського шику. Доповнений мінімалістичними чорними босоніжками та маленькою круглою сумочкою, цей образ втілює сучасну вишуканість.

Він ідеально підходить як для професійного середовища, так і для неквапливих прогулянок.

5. Для прогулянки набережною

А цей образ з яскраво-синього топа на тонких бретелях, доповненого штанами з принтом у стилі Dolce Vita – втілення безтурботного літа. Його ідеально доповнює солом'яна сумка та зручні бежеві босоніжки.

Таке вбрання підійде для походу на пляж або прогулянки вздовж узбережжя.

Кожен з цих образів вдало доповнить вас, підкреслюючи переваги фігури та особисті вподобання. Залишається лише обрати відповідну подію!