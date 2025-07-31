У трендах завжди залишатиметься легкість, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Мода влітку закликає жінок не ховатися, а проявлятися – через кольори, крій, фактури. Стильні образи допоможуть вам розповісти про себе без слів.

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Які силуети та фасони в моді цього літа?

За словами стилістки, жінка цього літа може бути різною – тендітною або сильною, закритою або відкритою, у міні чи максі. Тренди не змушують вибирати щось одне, а дозволяють бути собою.

Сукні – головні речі сезону

"Сукня – це найлегший спосіб виглядати зібрано і стильно, витративши мінімум зусиль. У ній вже є завершений образ", – зазначила Галина Денисюк.

Топ-тренди серед суконь:

сукні-комбінації з шовку та сатину, довжиною до середини литки або максі;

моделі з вирізами на талії, спині або стегнах;

сукні-трапеції з легкої бавовни чи льону – зручні для спеки;

багатошарові моделі з прозорих тканин;

асиметричні силуети з відкритим плечем або косим низом.

Стилістка додала, що сукні-комбінації є вічною, класикою, але цього року популярними будуть і вирізи. Головне, щоб у таких сукнях тіло дихало, а не виглядало штучно оголеним.

Спідниці – динаміка, довжина, багатошаровість

Максі – головна довжина сезону. Але не нудна максі з 2000-х, а та, яка рухається разом із вами. Ідеально – з розрізами, прозорими вставками, легкою асиметрією,

– радить Галина.

Актуальні моделі:

джинсова максі-спідниця з розрізом;

багатошарова шифонова або сітчаста спідниця;

спідниця-олівець із низькою посадкою;

спідниці з запахом або драпіруванням.

"Джинсова спідниця – універсальна річ. Ви можете носити її вдень із кедами, а ввечері з босоніжками й топом – і вже образ для зустрічі чи вечірки. А прозорі варіанти – для сміливих і впевнених. Але знову ж – важливо, з чим поєднати. Контраст тканин завжди працює", – підкреслює стилістка.

Кроп-топи – сексуальність, яка не вимагає пояснень

Кроп-топи можна носити у будь-якому віці. Навіть кілька сантиметрів відкритого тіла здатні створити вау-ефект.

Серед трендів:

класичні трикотажні кроп-топи;

топи з ліхтариками чи об’ємними рукавами;

сорочки-кропи;

бралети, які носять навіть під жакети.

У 2025-му кропи стали настільки різними, що кожна знайде свій. Бавовна, трикотаж, сітка – все має право на життя. Головне – поєднувати їх з речами, які балансують образ,

– каже стилістка.

Жакети оверсайз – структура і сила

Жакет – це та річ, яка збирає образ. За словами Галини Денисюк, блейзер – як рамка для картини. Хоч би як ви виглядали без нього – з ним буде більше впевненості.

Трендові фасони:

жакети з чіткими плечима, прямого чоловічого крою;

світлі відтінки: білий, молочний, світло-сірий;

лляні сорочкові жакети для літніх образів;

жакети без підкладки для легкої посадки.

"Обʼємні жакети – це не лише про офіс. Їх носять і на пляжі, і з кроп-топами, і навіть з міні. Все залежить від вашої уяви. І не бійтеся чоловічих фасонів – вони навпаки підкреслюють жіночність", – пояснила стилістка.

Як зібрати стильний образ – поради від Галини Денисюк

Тренди — це не інструкція. Це палітра, з якої ви малюєте свій стиль. Ось кілька її порад:

вибирайте 1-2 трендові елементи, не перевантажуйте образ;

грайте з фактурами: грубий денім і ніжний шовк – ідеальне поєднання;

не бійтеся відкритих ділянок тіла, але завжди зберігайте баланс;

інвестуйте у якісну базу – біла сорочка, кроп-топ, жакет, спідниця максі;

стиль – це впевненість. Якщо вам добре в речі – вона модна вже зараз.

Дизайнерка додала, що найкращий силует цього літа – це той, у якому ви себе любите. Галина радить перестати гнатися за трендами, а почати грати з ними. Влітку можна дозволити собі бути різною кожного дня.