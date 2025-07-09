Зараз українці купують речі не заради моди чи імпульсу, а заради комфорту і доцільності, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки. За словами Галини Денисюк, гардероб перестав бути показником статусу – він перетворився на інструмент виживання і практичності.

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Свідомість замість трендів

"Раніше було так: хочу виглядати яскраво, модно, виділитись. Сьогодні – хочу, щоб мені було зручно, тепло, і щоб річ служила роками. Це дуже чітко помітно навіть серед публічних людей", – зазначила стилістка.

Популярними стали натуральні тканини, універсальні фасони, базові кольори – те, що не втрачає актуальності та витримує час.

До слова, 9 липня відзначається День моди – свято для вираження особистого стилю. У цей день люди можуть проявити своє унікальне бачення стилізації речей, надихнутися модою та поділитися з іншими своїми образами.

Секонд-хенд – це вже не про бідність

Ще кілька років тому похід у секонд-хенд викликав у декого збентеження, а сьогодні це – частина світового тренду на усвідомлене споживання.

Секонд-хенди – це не про брак грошей, а про розум. Люди зрозуміли, що там можна знайти речі кращої якості, ніж у мас-маркеті, і за менші гроші. Плюс – це екологічно,

– пояснила Галина.

Багато молоді й навіть відомі персони сьогодні свідомо шукають у секонд-хендах брендові речі, вінтаж, унікальні екземпляри, яких точно не буде в кожного другого.

Мінімалізм – вибір сильних

Сьогодні українці дедалі частіше обирають мінімалізм у всьому, зокрема й у гардеробі. Це не лише данина моді, а й відображення внутрішньої стійкості.

"Мінімалізм – це не про те, що ти не можеш собі щось дозволити. Це про вміння розставити пріоритети. Зайві речі забирають час, простір і навіть енергію. Українці це дуже відчули за останні роки", – підкреслила Денисюк.

Багато хто відмовився від надлишкових покупок і залишив у шафі лише те, що дійсно працює для повсякденного життя, подорожей, офіційних подій чи роботи.

Список базових речей: що потрібно жінкам і чоловікам сьогодні

За словами Галини, навіть у мінімальному гардеробі є речі, які варто мати, аби бути готовим до будь-яких життєвих ситуацій.

Базові речі для жінок:

Лаконічний жакет нейтрального кольору;

Біла та чорна базові футболки;

Джинси або класичні штани прямого крою;

Сорочка – біла або світлих відтінків;

Зручна сукня-футляр або сукня-сорочка;

Верхній одяг – тренч або пальто без зайвого декору;

Якісне зручне взуття для щодня й одна пара класичного взуття;

Сумка середнього розміру без логотипів;

Аксесуари, що додають індивідуальності.

Базові речі для чоловіків:

Стриманий піджак або легка куртка;

Футболки базових кольорів хорошої якості;

Сорочка класичного крою;

Джинси або штани прямого силуету;

Лаконічний светр або худі;

Верхній одяг для сезону – куртка чи пальто;

Якісне взуття – кеди, туфлі або лофери;

Стильний рюкзак або класична сумка;

Мінімальні аксесуари – годинник, ремінь.

Війна не лише загартувала українців морально, а й змінила їхню зовнішність і стиль. Сьогодні виглядати стильно – означає бути собою, не гнатися за трендами та вміти цінувати прості речі. Як наголошує Галина Денисюк, одяг – це відображення внутрішнього стану, а мінімалізм, секонд-хенд і свідомість у виборі речей – це нова мода, яку диктує сама реальність.