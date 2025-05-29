Все вбрання, яке потрапляє в магазини секонд-хенду, проходить санітарну обробку формаліном та парою, пише 24 Канал. Після такої обробки вбрання набуває специфічного запаху, від якого навіть тягнеться шлейф, тому вивести аромат не так вже й просто.

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Деякі люди не купують речі з секонду, бо їх відлякує цей запах й вони не знають, як його вивести, втім фахівці визначили кілька найкращих методів, які варто спробувати.

Нашатирний спирт

Розчиніть в 5 літрах води 10% нашатирного спирту. Далі замочіть речі на годину, а синтетичне вбрання – на 6 годин. Після цього одяг рекомендовано провітрити кілька годин на свіжому повітрі, а тоді випрати в пральній машинці й додати ополіскувач чи краплі ефірної олії.

Сода

Після придбання речей з секонду, посипте їх содою, залишіть на ніч, а вранці виперіть. Сода вбере в себе всі погані запахи, тож речі будуть пахнути лише порошком.



Засоби, які прибирають поганий запах речей / Фото Pexels

Замороження

Їдкий запах формальдегіду можна знизити за допомогою заморожування. Треба всього лише поставити речі в морозилку на кілька годин, а тоді замочити в холодній воді. За кілька годин киньте в пральну машинку й виперіть.

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Оцет

Розведіть в 10 літрах 100 міліграмів оцту та 50 грамів соди. У цьому розчині замочіть речі на всю ніч, а вранці виперіть в пральній машинці.

Ароматизована морська сіль

У тазику потрібно розчини ароматизовану морську сіль. Найкраще підходить з цитрусом чи лавандою. Зверніть увагу на те, що вона має бути без барвників. У цій воді залишіть речі на 2 години й виперіть їх у пральній машинці. Цей метод чудово усуває погані запахи.