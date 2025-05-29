Все наряды, которые попадают в магазины секонд-хенда, проходят санитарную обработку формалином и паром, пишет 24 Канал. После такой обработки наряд приобретает специфический запах, от которого даже тянется шлейф, поэтому вывести аромат не так уж и просто.

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Некоторые люди не покупают вещи из секонда, потому что их отпугивает этот запах и они не знают, как его вывести, впрочем специалисты определили несколько лучших методов, которые стоит попробовать.

Нашатырный спирт

Растворите в 5 литрах воды 10% нашатырного спирта. Далее замочите вещи на час, а синтетические наряды – на 6 часов. После этого одежду рекомендуется проветрить несколько часов на свежем воздухе, а потом постирать в стиральной машинке и добавить ополаскиватель или капли эфирного масла.

Сода

После приобретения вещей из секонда, посыпьте их содой, оставьте на ночь, а утром постирайте. Сода вберет в себя все плохие запахи, поэтому вещи будут пахнуть только порошком.



Средства, которые убирают плохой запах вещей / Фото Pexels

Замораживание

Едкий запах формальдегида можно снизить с помощью замораживания. Надо всего лишь поставить вещи в морозилку на несколько часов, а тогда замочить в холодной воде. Через несколько часов бросьте в стиральную машинку и постирайте.

Уксус

Разведите в 10 литрах 100 миллиграммов уксуса и 50 граммов соды. В этом растворе замочите вещи на всю ночь, а утром постирайте в стиральной машинке.

Ароматизированная морская соль

В тазике нужно растворить ароматизированную морскую соль. Лучше всего подходит с цитрусом или лавандой. Обратите внимание на то, что она должна быть без красителей. В этой воде оставьте вещи на 2 часа и постирайте их в стиральной машинке. Этот метод прекрасно устраняет плохие запахи.