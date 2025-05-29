Купальник повинен бути таким, щоб підкреслити переваги й почувати себе королевою на пляжі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Шевченко.

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Перед літнім сезоном варто враховувати не лише модні тенденції, але й тип фігури, оскільки правильний купальник допоможе підкреслити переваги й приховати недоліки.

Є 5 різних типів фігури, тому одна й та ж модель може по-різному сидіти на різних людях. Саме тому під час вибору купальника необхідно враховувати тип фігури.

Груша (об’ємні стегна, вузькі плечі)

• Трусики: тільки висока пройма + широка боковина. Це подовжить ноги й триматиме форму.

• Посадка: на талії

Не треба обирати середню пройму, оскільки будуть перетиснені стегна й візуально це створить ефект "сосиски".



Купальники під кожен тип фігури / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Пісочний годинник (виражена талія, збалансовані стегна й плечі)

• Трусики: висока посадка, але пройма може бути м’якшою.

• Талію в такому купальнику потрібно показувати через пояси, принти й лінії.

• Топ: чашка з фіксацією, бажано з кісточками.



Купальники під кожен тип фігури / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Перевернутий трикутник (широкі плечі, вузькі стегна)

• Топ: мінімум кольору й об’єму. Ідеально, коли купальник буде на одне плече або асиметричний.

• Трусики мають бути з рюшами, принтами, драпіруванням, чи мінішортиками.

• Посадка: потрібно формувати талію.



Купальники під кожен тип фігури / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Прямокутник (плечі = стегна = талія)

• Трусики: висока посадка + висока пройма.

• Топ: якщо груди великі, то їх треба підтримувати, якщо маленькі – то додати об’єму.



Купальники під кожен тип фігури / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Яблуко (животик, груди, тонкі ноги)

• Цільний купальник: з драпіруванням або боковими вставками.

• Роздільний (топ подовжений або з запахом) чи трусики високі з драпіруванням.

• Принт: середній і щільний, який буде коригувати фігуру. Також добре працює темна класика.



Купальники під кожен тип фігури / Фото з інстаграму Олени Шевченко

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