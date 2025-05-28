Насправді на випускний можна придумати доволі цікавий образ. Вигляд справжньої "королеви балу" вам гарантовано, завдяки підбірці 24 Каналу.

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Що одягнути на випускний

Костюм

Класичний костюм – чудова альтернатива традиційній сукні. Це дуже практичний та стильний варіант.

Різновидів костюмів існує маса. Ви можете легко обрати для себе найбільш підхожий фасон. До прикладу, стильно виглядатиме приталений костюм, який підкреслюватиме переваги фігури.



Який костюм одягнути на випускний / Фото Pinterest

Дуже красиво виглядатиме і костюм "чоловічого крою". Доповнити такий образ можна аксесуарами "в тему": підтяжками, краваткою чи хустинкою.



Варіанти костюма на випускний / Фото Pinterest

Комбінезон

Хороший варіант, що фактично "закриває" увесь образ. Єдиний мінус, який варто виділити – це практичність.

Річ у тім, що комбінезон потрібно повністю знімати, аби "припудрити носик". Під час випускного це може створити певні труднощі.



Що одягати на випускний бал у 2025 / Фото Pinterest

Топ і спідниця

Такий образ чудово замінює сукню. До того ж він набагато практичніший. За допомогою різних кольорів верху та низу, можна створити по-справжньому унікальний лук.



Варіанти образів на випускний / Фото Pinterest

Важливо! Аби створити гарний образ, потрібно звернути увагу на взуття, аксесуари та навіть такі деталі як колір нігтів.