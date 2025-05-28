На самом деле на выпускной можно придумать довольно интересный образ. Вид настоящей "королевы бала" вам гарантирован, благодаря подборке 24 Канала.

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Что надеть на выпускной

Костюм

Классический костюм – отличная альтернатива традиционному платью. Это очень практичный и стильный вариант.

Разновидностей костюмов существует масса. Вы можете легко выбрать для себя наиболее подходящий фасон. К примеру, стильно будет выглядеть приталенный костюм, который подчеркнет преимущества фигуры.



Какой костюм надеть на выпускной / Фото Pinterest

Очень красиво будет смотреться и костюм "мужского кроя". Дополнить такой образ можно аксессуарами "в тему": подтяжками, галстуком или платком.



Варианты костюма на выпускной / Фото Pinterest

Комбинезон

Хороший вариант, фактически "закрывающий" весь образ. Единственный минус, который стоит выделить – это практичность.

Дело в том, что комбинезон нужно полностью снимать, дабы "припудрить носик". Во время выпускного это может создать определенные трудности.



Что надевать на выпускной бал в 2025 году / Фото Pinterest

Топ и юбка

Такой образ прекрасно заменяет платье. К тому же он гораздо практичнее. С помощью различных цветов верха и низа, можно создать по-настоящему уникальный лук.



Варианты образов на выпускной / Фото Pinterest

Важно! Чтобы создать красивый образ, нужно обратить внимание на обувь, аксессуары и даже такие детали как цвет ногтей.