Фахівці визначили 5 речей, які ми можемо робити автоматично, але вони зіпсують зовнішній вигляд, тому цього краще уникати, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Вмивання гарячою водою

Вранці хочеться вмити тіло й обличчя гарячою водою, однак цього робити не можна. Висока температура води руйнує захисний ліпідний шар та позбавляє шкіру вологості. Окрім того, гаряча вода може спровокувати сухість та подразнення лиця. Якщо так вмиватися часто, то в підсумку можна отримати почервоніння лиця. Найкраще вмиватися прохолодною водою, щоб стимулювати кровообіг.

Пропуск зволожування

На ранок шкіра втрачає вологу, тому обов’язково після вмивання потрібно нанести на обличчя зволожувальний крем чи сироватку з гіалуроновою кислотою, які створять захисний шар та збережуть баланс шкіри.



Шкіру потрібно зволожувати щодня / Фото Pinterest

Нанесення SPF лише в сонячний день

Чомусь більшість вважають, що SPF треба наносити лише влітку, але це далеко не так. Ультрафіолет працює в будь-яку пору року й погоду, тому якщо ігнорувати крем, то шкіра почне швидше старіти, з’явиться пігментація й зменшиться вироблення колагену.

Надмірне тертя шкіри рушником

Жорсткі рухи рушником здатні травмувати шкіру й призвести до втрати пружності. Косметологи радять акуратно промочувати обличчя м’яким рушником чи одноразовими паперовими серветками.

Надмірне використання продуктів

Не варто вранці наносити на обличчя багато засобів: сироватку, крем, праймер тощо. Через велику кількість продуктів шкіра перевантажиться й не вбере ніяких корисних компонентів. Ранкова рутина повинна очищувати й зволожувати.