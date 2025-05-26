Специалисты определили 5 вещей, которые мы можем делать автоматически, но они испортят внешний вид, поэтому этого лучше избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Вы должны это знать: как нужно ухаживать за волосами летом

Умывание горячей водой

Утром хочется умыть тело и лицо горячей водой, однако этого делать нельзя. Высокая температура воды разрушает защитный липидный слой и лишает кожу влажности. Кроме того, горячая вода может спровоцировать сухость и раздражение лица. Если так умываться часто, то в итоге можно получить покраснение лица. Лучше умываться прохладной водой, чтобы стимулировать кровообращение.

Пропуск увлажнения

На утро кожа теряет влагу, поэтому обязательно после умывания нужно нанести на лицо увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, которые создадут защитный слой и сохранят баланс кожи.



Кожу нужно увлажнять ежедневно / Фото Pinterest

Нанесение SPF только в солнечный день

Почему-то большинство считают, что SPF надо наносить только летом, но это далеко не так. Ультрафиолет работает в любое время года и погоду, поэтому если игнорировать крем, то кожа начнет быстрее стареть, появится пигментация и уменьшится выработка коллагена.

Чрезмерное трение кожи полотенцем

Жесткие движения полотенцем способны травмировать кожу и привести к потере упругости. Косметологи советуют аккуратно промачивать лицо мягким полотенцем или одноразовыми бумажными салфетками.

Чрезмерное использование продуктов

Не стоит утром наносить на лицо много средств: сыворотку, крем, праймер и тому подобное. Из-за большого количества продуктов кожа перегрузится и не впитает никаких полезных компонентов. Утренняя рутина должна очищать и увлажнять.